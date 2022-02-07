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Вторник, 8 февраля 2022, 01:25 мск

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Турция готовит визит Путина

Фото: пресс-служба Кремля

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в понедельник, 7 февраля, заявил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, а возможная дата станет известна в ближайшие дни, – сообщает турецкий телеканал A haber.

В интервью телеканалу Калын сказал: «Предложение нашего президента (Эрдогана) о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на это смотрит положительно, а если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет – господин Путин посетит Турцию. В ближайшие дни станет известна дата».

«Турция – «единственная страна», которая может пойти навстречу как Украине, так и России по урегулированию возникшего кризиса», – заявил официальный представитель президента Турции.

По мнению Калына, у Путина и Эрдогана за последние семь-восемь лет сложились хорошие и доверительные отношения.

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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