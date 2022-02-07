Список товаров, не попадающих под санкции, предложила создать Россия

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации заявил, что Россия предлагает подумать над составлением перечня товаров, доставку которых нельзя было бы запретить санкциями, – сообщает РИА Новости.

Российский представитель на заседании СБ ООН заявил: «Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий (из санкций – ред.), в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе»

«Можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», – заявил Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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