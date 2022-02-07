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Вторник, 8 февраля 2022, 01:26 мск

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«Диалог и устрашение» – стратегия Запада против России

Фото: pixabay.com

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом США Джозефом Байденом в ходе пресс-конференции заявил, что двойная стратегия Запада в отношении России не поменялась: «это диалог и устрашение». Также Шольц сказал, что в случае дестабилизации на Украине санкции против России будут очень жесткими и всеобщими, – сообщает РИА Новости

В свою очередь резидент США Джо Байден заявил, что обсудил канцлером прорабатываемые в отношении РФ санкции, которые будут применены в случае эскалации кризиса вокруг Украины.

«Сегодня мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину», – сказал Байден на итоговой пресс-конференции.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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