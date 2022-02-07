Переговоры лидеров России и Франции длились более пяти часов

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам пятичасовых переговоров с французским коллегой сообщил, что встреча с главой Франции Эммануэлем Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.

«Наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными», – сказал Путин.

Также глава российского государства соощбщил, что в ходе переговоров с главой Франции были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности.

В частности, Путин сказал: «Мы хорошо понимаем, что господин президент приехал в Россию, чтобы, в первую очередь, обсудить насущные вопросы, связанные с обеспечением европейской и глобальной безопасности, за поддержание которой наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность».

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности.

«Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства. Ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому».

Москва, Иван Бабурин

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