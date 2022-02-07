Путин: Мы готовы Порошенко предоставить убежище в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Макроном заявил, что если у экс-президента Украины Порошенко возникнут сложности, Москва готова снова предложить ему политическое убежище.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко – ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – сказал Путин.

По словам российского лидера, ранее Порошенко «иронизировал много по этому вопросу (по вопросу политического убежища – прим. Ред.)».

Москва, Иван Бабурин

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