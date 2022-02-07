Путин иронично ответил на претензии Зеленского к «Минским соглашениям»

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Макроном заметил, что президент Украины недавно заявил, что ему не нравится ни один из пунктов «Минских соглашений».

«Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять (Минские соглашения-прим.ред.)» – ответил Путин на претензии Зеленского к пунктам «Минских соглашений»

Также президент России добавил: «Что касается минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет».

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон согласился с этим утверждением Путина и от себя добавил, что «Минские соглашения» остаются базой для урегулирования на Украине.

«Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения – это Минские соглашения», – сказал Макрон.

Москва, Иван Бабурин

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