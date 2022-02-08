Канцлер Германии выразил солидарность с позицией Франции и Польши по ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Анджеем Дудой заявил о единой оценке тремя странами ситуации вокруг Украины, а именно – нарушение ее суверенитета повлечет тяжелые последствия для России, – сообщает РИА Новости.

Канцер Германии, в частности, заявил: «Наша общая цель – предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова, как и позиция – новое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо, повлечет для Россия масштабные последствия – политические, экономические и, конечно, геостратегические».

Шольц также отметил, что все стороны в последние дни прилагают серьезные дипломатические усилия. Он напомнил, что Макрон накануне посетил Москву, а он сам намерен посетить Киев и Москву на следующей неделе.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»