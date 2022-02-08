Президент Польши призвал Запад защитить Украину от России

Президент Польши Анджей Дуда в Берлине перед встречей с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине, – сообщает ТАСС.

В частности польский лидер заявил следующее: «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине».

«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля. Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны».

По мнению Дуды, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной с 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС».

Берлин, Иван Бабурин

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