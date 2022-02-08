США готовятся принимать украинских беженцев

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во вторник, 8 февраля, заявила, что США вместе с союзниками готовятся ко всем возможным проявлениям кризиса вокруг Украины, включая массовый исход беженцев, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга Псаки сказала: «Мы, конечно, готовимся к разнообразным сценариям развития событий, взаимодействуем с нашими европейскими партнерами и коллегами для подготовки к ним. Это относится к возможным беженцам, возможности дефицита газа и нефти».

При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что разведка США прогнозирует до 5 миллионов беженцев и до 50 тысяч погибших среди мирного населения в случае начала военных действий на Украине.

Псаки также заявила, что Соединенные Штаты не в состоянии контролировать следующие шаги России, но могут создать для нее тяжелые последствия в случае эскалации вокруг Украины.

Вашингтон, Иван Бабурин

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