Белый дом против немедленного введения санкций против «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга во вторник, 8 февраля, заявила, что Соединенные Штаты отвергают подход, предусматривающий немедленное введение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2», – сообщают Известия со ссылкой на опубликованную трансляцию брифинга на странице американского ведомства в Twitter.

«Есть расхождения во мнениях между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока – 2» будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», – сообщила Псаки.

По мнению официального представителя Белого дома, «даже сама угроза рестрикций уже является рычагом влияния на Россию в сложившейся ситуации вокруг Украины».

Следует отметить, что ранее во вторник, 8 февраля, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что одним из самых важных пунктов выхода из кризиса с Россией остается запуск «Северного потока-2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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