Российский МИД заявил решительный протест Японии

В связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства России в Токио министерство иностранных дел РФ заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов, – сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

На сайте МИД России говорится: «Состоявшиеся в Японии 6-7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио. В рамках одного из эпизодов при очевидном попустительстве полиции группа экстремистов и вовсе попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. В этой связи японскому внешнеполитическому ведомству был заявлен решительный протест».

«Как соотносится столь грубое нарушение общепринятых норм дипломатической практики и игнорирование собственных международно-правовых обязательств по обеспечению работы иностранных дипмиссий с декларируемыми Японией, в том числе на авторитетных международных площадках, претензиями на «ведущие позиции» в глобальных процессах?» – задают в российском МИДе вопрос японским коллегам

В документе МИД РФ также заявляется следующее: «Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

Москва, Иван Бабурин

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