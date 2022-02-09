Министр иностранных дел Великобритании прибыла в Москву на переговоры

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву на встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, – сообщается в Twitter посольства Соединенного королевства в России.



В сообщении говорится: «Министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины».

Как сообщалось ранее, МИД РФ подтвердил предстоящие в четверг, 10 февраля, переговоры, указав, что Сергей Лавров намерен обсудить с британской коллегой состояние отношений Москвы и Лондона, а также вопросы международной и региональной повестки.

Москва, Иван Бабурин

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