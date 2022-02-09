Американские политики призвали Байдена проверить свои когнитивные способности

Письмо с обращением к президенту США Джо Байдену пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций подписали экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 37 законодателей-республиканцев, – сообщают СМИ.

О письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd, сообщает Телеканал Fox News. В письме американских конгрессменов, в частности, говорится: «Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности».

Американские медики обращают внимание, что повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список 10 признаков снижения умственных способностей. В письме говорится, что Байден на встрече с журналистами продемонстрировал именно этот тип смены настроения.

Следует напомнить, что в ходе брифинга в Белом доме 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, не предполагая, что говорит при включенном микрофоне. Президент США назвал журналиста «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже Байден позвонил ему с извинениями.

Когнитивные тесты – это методики, проверяющие когнитивные способности человека. То есть, это определенные диагностические программы, которые оценивают работу когнитивных функций тестируемого, таких как память, внимание, мышление, логика, восприятие, распознавание образов, воображение, речь, интеллект и др.

Вашингтон, Иван Бабурин

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