Украина призывает вывести Россию из Совбеза ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в среду, 9 февраля, предложил вывести Россию из состава Совета Безопасности ООН, – сообщает украинское интернет-издание Европейская правда.

Украинский постпред при ООН высказал озабоченность тем фактом, что Россия, как правопреемница СССР, обладает особыми правами в международных делах.

«Действующий Устав говорит, что Советский Союз по-прежнему существует, а Россия в нем и не упоминается», – заявил Кислица.

Речь идет о праве вето на любые решения, принимаемые Советом Безопасности, включая вопросы, касающиеся Украины. Украинский дипломат сделал акцент на отсутствии изменений в уставе ООН в связи с распадом СССР и переходом права на членство в Совбезе от СССР к России.

Более того, Сергей Кислица считает, что Россия не только не имеет права быть членом Совбеза, но и вообще – членом ООН. По его мнению, такое право дается только в награду за миролюбие, которое, по его мнению, у России отсутствует.

Постпред Украины при ООН требует решительно пресечь незаконное, как он считает, членство России в ООН, – пишет Европейская правда.

Киев, Иван Бабурин

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