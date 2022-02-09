Макрон во время визита продал Украине французские электровозы

Одним из итогов визита Эммануэля Макрона в Киев стало выделение Францией Украине 1,2 миллиардов евро, из которых 900 миллионов пойдет на закупку 130 французских электровозов компании Alstom, от которых ранее отказалась Аргентина, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание отмечает, что французы дадут Киеву не «живые» деньги, а финансовые гарантии, под которые местные банки выделят целевые кредиты для закупки этих самых локомотивов. Интересно, что закупки будут проходить без тендера, поскольку электровозы приобретаются в кредит. То есть французская компания Alstom в одночасье получила огромный заказ от Украины.

Как отмечают украинские журналисты, «буквально в конце января, этот французский производитель пытался на похожую сумму (почти 900 миллионов долларов) продать свои электропоезда в Аргентину. Но проиграл тендер российской компании «Трансмашхолдинг». Судя по всему, Франция решила выдать Украине финансовые гарантии, чтобы заткнуть дыру в бюджете французской компании, проигравшей крупный тендер России.

«Получается, Макрон оперативно подставил плечо своему производителю за счет Украины. Ведь отдавать кредит и закупать впоследствии запчасти будет Киев», – пишет Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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