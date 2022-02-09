Лондону рекомендовано сменить тон в общении с Россией

МИД России в среду, 9 февраля, выпустил заявление с предложением изменения тона заявлений Великобритании о России без чего невозможно Продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона, – сообщают СМИ.

В тексте документа министерства иностранных дел России говорится: «Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем».

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание своих британских коллег на то, что регулярно слышат заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», а иногда дело доходит «до открытых угроз».

Отметим, что ранее в среду, 9 февраля, на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам Украины в Москву прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Москва, Иван Бабурин

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