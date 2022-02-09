В США призывают Байдена поделиться с Украиной разведданными

Члены комитета по разведке американского сената призвали президента Джо Байдена дать Киеву максимально возможный доступ к разведывательным данным США на фоне опасений о возможном вторжении России на Украину, – сообщает сайт РБК.

Американские сенаторы считают, что США должны дать Украине доступ к информации, необходимой для самообороны. По их мнению, это пойдет на пользу самими Соединенным Штатам и союзникам в Европе.



Авторы обращения к Джо Байдену заявляют следующее: «Россия – агрессор, и нам необходимо вооружить Украину критически важной информацией, необходимой для самообороны. Угроза России в отношении Украины – это угроза демократиям во всем мире».

В письме президенту США за подписью 16 сенаторов, в том числе председателя комитета по разведке демократа Марка Уорнера и его заместителя, республиканца Марко Рубио также говорится: «Мы обращаемся к вам по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной и срочной необходимости предоставить нашим украинским партнерам инструменты, необходимые для отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии».



Вашингтон, Иван Бабурин

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