На Украине начинаются десятидневные учения

На Украине в четверг, 10 февраля, начинаются военные учения с применением поставляемого США и их союзниками вооружения, – сообщает РИА Новости.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил: «С 10 по 20 февраля будут проходить учения вооруженных сил Украины с применением Bayraktar, Javelin и NLAW. Стрельбы будут проходить на полигонах в разных регионах Украины, в том числе в городах Ровно, Ковель (Волынская область), Овруч (Житомирская область), Чернигов, Сумы, Одесса, а также на полигонах в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях».

Следует отметить, что о количестве военнослужащих, которые примут участие в учениях, а также будут ли в них участвовать иностранные инструкторы, Резников не сказал.

В свою очередь США сообщают, что обеспокоены российско-белорусскими учениями, стартующими так же в четверг. Американцы считают, что они способствуют росту напряженности вокруг Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе ежедневного брифинга: «Мы рассматриваем это скорее как эскалационный, а не деэскалационный шаг... Нас это, конечно, беспокоит».

Киев, Иван Бабурин

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