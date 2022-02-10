В Москве завершились переговоры президентов России и Казахстана

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева длившиеся 3,5 часов завершились, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что лидеры России и Казахстана обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

В частности, главы двух государств обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе. Президент Путин заявил, что страна стала жертвой международных банд, тем не менее ситуация восстановлена.

«Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие», – заявил Путин

Российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров рассказал, что обсудил с главой Казахстана укрепление военно-технического сотрудничества (ВТС).

В частности, Владимир Путин заявил: «Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств».

Со своей стороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает позицию России о неделимости безопасности в Евразийском регионе.

«Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в Евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году», – сказал Токаев

Кроме того, президент Казахстана заявил: «Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе».

Также, на пресс-конференции после российско-казахстанских переговоров Путин сообщил, что пригласил президента Казахстана принять участие в ПМЭФ в качестве одного из главных гостей.

Москва, Иван Бабурин

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