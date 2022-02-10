В Польшу направлена группа американских истребителей

Группа истребителей F-15 Eagles «для усиления коллективной обороны НАТО» направлена Соединенными Штатами в Польшу, – сообщило командование ВВС США в Европе.

В сообщении говорится: «Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины».

Американские военные также сообщают, что истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими F-16, которые выполняют миссии НАТО по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

Кроме патрулирования американские боевые самолеты будут отрабатывать с союзниками в регионе действия против воздушных и наземных целей.

Ранее в четверг, 10 февраля, на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, о чем сообщило командование ВВС США в Европе.

Сообщается, что на военные аэродромы Соединенного королевства переброшены четыре таких бомбардировщика.

Варшава, Иван Бабурин

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