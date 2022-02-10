МИД РФ: введение Великобританией антироссийских санкций будет воспринято как акт агрессии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров в Москве предупредил главу МИД Великобритании Элизабет Трасс, что Россия «жестко и выверено» ответит, если Соединенное королевство введет против страны санкции, – сообщается на сайте МИД РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится: «Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии».

В МИД России также заявили, что министру Трасс «было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства» не может не отразиться «негативным образом на российско-британских отношениях».

В документе, опубликованном на сайте российского МИДа также говорится: «Отмечено, что непрекращающиеся попытки британцев вмешиваться в наши внутренние дела и дела сопредельных с нами государств неприемлемы и должны быть немедленно прекращены».

По появившейся в четверг, 10 февраля, информации, согласно поправкам к законодательству Великобритании, новые санкции против России могут быть введены против «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине». Новый санкционный режим Британии допускает санкции против компаний стратегических секторов РФ: военного, химического, транспорта, финансов, энергетики.

Москва, Иван Бабурин

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