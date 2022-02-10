Британский парламент одобрил поправки к закону об антироссийских санкциях

Поправки к Закону о санкциях в отношении России, позволяющий вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые дестабилизируют ситуацию на Украине в четверг, 10 февраля, одобрил парламент Великобритании. Принятые поправки уже вступили в силу, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что утвержденные британскими законодателями изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Следует отметить, что предыдущий вариант санкционного закона против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по мнению руководства Соединенного королевства, напрямую вовлечен в дестабилизацию Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены.

Сообщается, что новые британские санкции могут быть применены, в том числе, в отношении российских СМИ и сферы цифровых технологий.

Лондон, Иван Бабурин

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