Турция пригрозила закрыть Deutsche Welle

Турецкий орган по надзору за СМИ выдвинул требование Deutsche Welle, Euronews и «Голос Америки»* в течение 72-х часов подать заявку на получение лицензии, – сообщает издание Die Tageszeitung.

«Для трех международных медиа-компаний установлен срок в 72 часа. За это время они должны получить операционную лицензию для своих турецкоязычных веб-сайтов», – написал в Twitter член управления по регулированию вещания Турции (RTÜK) Онур Конуралп.

Отмечается, что согласно решению, принятому большинством голосов в правлении RTÜK, доступ к платформам Deutsche Welle, «Голос Америки»* и Euronews будет заблокирован, если они не получат лицензию.

Представитель Deutsche Welle заявил, что пока не может дать комментарии, поскольку официальной информации от RTÜK пока нет.

Die Tageszeitung пишет, что в последние годы Турция ужесточила надзор за СМИ, предоставив RTÜK широкий контроль над всем онлайн-контентом, а также право его удалять. Утверждается, что примерно 90% основных СМИ в Турции сегодня принадлежат государству или близки к правительству.

Напомним, что 4 февраля в ответ на запрет вещания RT DE в Германии в Москве был закрыт офис DW, а аккредитации журналистов отозваны.

*Организация признана в России иностранным агентом

Анкара, Иван Бабурин

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