Латвийской еврейской общине выплатят компенсацию

Сейм (парламент) Латвии в четверг, 10 февраля, принял в третьем чтении закон о выплате компенсаций еврейской общине за собственность, «утраченную в результате аннексии Латвийской республики Советским Союзом и нацистской оккупации», – сообщают СМИ.

Сообщается, что сумма компенсации составит 40 миллионов евро (около 46 миллионов долларов) за, примерно 200 зданий, находившихся до Второй Мировой войны в собственности еврейской общины в Латвии. Отмечается, что жертвами Холокоста стали 75000 граждан Латвии еврейского происхождения.

Принятый сеймом закон определяет компенсацию, как «жест доброй воли», поскольку, по мнению парламентариев, «Латвийская республика не несет ответственности ни за конфискацию еврейской собственности после советской оккупации, ни за уничтожение ее еврейских граждан во время оккупации страны нацистами».

В заявлении сейма говорится: «Холокост стал самым страшным преступлением против человечности, совершенным на латвийской земле. Стоимость частной собственности, потерянной евреями, тяжело подсчитать, поскольку его владельцы и их потомки погибли, а имущество не было возвращено во время денационализации».

Пресс-служба латвийского парламента сообщает, что компенсационные средства будут переданы Фонду реституции еврейской общины Латвии. Они будут использованы для выплаты пособий пережившим Холокост, на содержание общинной собственности, а также на просветительские и учебные программы.

Рига, Иван Бабурин

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