США призвали американцев покинуть Украину

Госдепартамент США обратился к американским гражданам призывом покинуть Украину всеми доступными видами транспорта, – сообщает РИА Новости.

В заявлении госдепа говорится: «Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки».

Кроме того, госдепартамент выступил с предупреждением, что власти США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент».

Следует отметить, что ранее американцев, находящихся на территории Украины призывали лишь изучить возможность отъезда из этой страны.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»