Еще две страны призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Немедленно покинуть территорию Украины призвала своих граждан Япония. МИД Японии в пятницу, 11 февраля, повысило уровень угрозы нахождения сограждан на территории Украины до четвертого, максимального, в таких случаях рекомендуется немедленно покинуть государство и отказаться от любых поездок туда, – сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

Министерство иностранных дел Японии также допустило прекращение авиасообщения между двумя странами. Сообщается, что при канцелярии премьер-министра страны был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Украины.

Свое решение внешнеполитическое ведомство страны восходящего солнца объяснил продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе. Японские дипломаты посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым.

Ранее в пятницу, 11 февраля, посол Нидерландов в Киеве Йеннеса де Мола сообщил, что власти страны призвали сограждан покинуть Украину как можно скорее. При этом де Мола отметил, речь идет не об эвакуации, а о рекомендации от Гааги согражданам добровольно покинуть Украину, – сообщает BNR News Radio.

Сообщается, что по данным BNR News Radio, во Львове создается центр экстренной помощи, инициированный голландской стороной, куда граждане Нидерландов могут обратиться за срочными документами или информацией.

Напомним, что вчера, 10 февраля, Госдепартамент США обратился к американским гражданам призывом покинуть Украину всеми доступными видами транспорта.

Киев, Иван Бабурин

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