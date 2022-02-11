Киев потребовал от России срочно разъяснить военную деятельность в Крыму и на границе с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев направил запрос России с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму, – сообщают СМИ.

В своем Twitter глава украинского МИДа написал: «Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней».

Кроме того, сообщается, что Украина заявила о том, у России для ответа есть 48 часов.

«Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение. Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», – заявил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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