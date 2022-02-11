Британский министр обороны: В разговоре с Шойгу не было «ни глухих, ни слепых»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу в пятницу 11 февраля, заявил, что провел конструктивные и откровенные переговоры с российским коллегой, – сообщают СМИ.

«В разговоре с Шойгу не было «ни глухих, ни слепых», – заявил Уоллес.

Также глава минобороны Соединенного королевства сообщил, что «британские войска, отправленные на Украину в учебных целях, скоро вернутся» и что «Украине поставляется исключительно оборонительное вооружение в ограниченном количестве, оно не может быть направлено против кого бы то ни было».

Кроме того, Бен Уоллес заверил, что блок НАТО намерен соблюдать все соглашения, подписанные с Россией. Со своей стороны глава российского минобороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов заверили британскую сторону, что Россия не намерена вторгаться на Украину.

При этом Лондон по-прежнему придерживается разных позиций с РФ, в частности, по инциденту в Солсбери, – заявил министр обороны Великобритании.

Москва, Иван Бабурин

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