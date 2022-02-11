Минобороны России рассказало об итогах встречи Шойгу и его британского коллеги Уоллеса

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину. Также Сергей Шойгу потребовал от Великобритании объяснить нахождение британского спецназа на Украине, – сообщают СМИ.



Министр обороны России сказал: «Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться».

В официальном сообщении министерства обороны РФ об итогах встречи Сергея Шойгу и Бена Уоллеса говорится: «Министр обороны России кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно».

Сообщается, что российская и британская стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов. Шойгу подчеркнул, что в минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии.

«Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией», – сказал министр обороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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