Израиль и Великобритания начали вывозить из Киева семьи дипломатов

Министерство иностранных дел Израиля вывозит семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, – сообщает израильская государственная телерадиокорпорация КАН.

В сообщении КАН говорится: «МИД сегодня вечером выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из страны. Израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано ни в коем случае не приближаться к горячим точкам, а тем, кто планировал поездку в эту страну, воздержаться от нее в настоящее время».

Вслед за Израилем МИД Великобритании объявил об эвакуации сотрудников посольства из Киева и рекомендовал воздержаться от любых поездок на Украину.

Также в пятницу, 11 февраля, МИД Латвии призывал своих граждан покинуть Украину, назвав ситуацию в этой стране «серьезной и непредсказуемой». Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны.

Кроме того, немедленно покинуть территорию Украины призвала своих граждан Япония, а посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол сообщил, что власти страны призвали сограждан «покинуть Украину как можно скорее».

Киев, Иван Бабурин

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