В Таиланде планируют выдворить из страны Amnesty International

Вице-министр королевства Тайланд Сексакол Аттавонг сообщил в пятницу, 11 февраля, что петиция против присутствия Amnesty International в стране собрала 1,2 млн. подписей и будет направлена в Совет национальной безопасности и МВД страны в течение недели, – сообщает The Bangkok Post.

Вице-министр заявил: «Эта организация разрушает безопасность страны, она поддерживает группы, которые хотят свергнуть монархию, ей не хватает беспристрастности, и она встала на сторону антиправительственного движения, которое является антиконституционной монархией».

Как сообщает The Bangkok Post, Amnesty International в своем заявлении в пятницу, 11 февраля, призвала правительство Таиланда выполнить свои обязательства в области прав человека.

«Хотя мы признаем, что королевское правительство Таиланда обязано защищать общественный порядок и национальную безопасность, мы продолжаем подчеркивать, что власти должны делать это в соответствии с международным правом в области прав человека», – говорится в заявлении правозащитной организации.

Как сообщали ранее СМИ, премьер-министр Таиланда генерал Прают в ноябре 2021 года приказал провести расследование в отношении Amnesty. Стремление исключить Amnesty набрало обороты после того, как она выступила с комментариями в поддержку трех лидеров протеста, чьи действия были признаны Конституционным судом попыткой свержения монархии.

Следует отметить, что правительство Таиланда планирует принять закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций. Законопроект дает широкое определение организациям, чтобы считать их как «некоммерческие». Организации, подпадающие под действие законопроекта, должны будут раскрывать заявления о целях и источниках их финансирования. Им будет запрещено заниматься деятельностью, которая определяется как «наносящая ущерб национальной безопасности или социальной гармонии».

Бангкок, Иван Бабурин

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