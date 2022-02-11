Помощник Байдена «анонсировал» вторжение России на Украину, но после от своих слов отказался

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 11 февраля, заявил, что по мнению США Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, – сообщает РИА Новости.

«Как мы и говорили раньше, сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом. Несмотря на спекуляции о том, что это может произойти только после Олимпиады, я ясно скажу, что это может произойти и во время Олимпиады», – сказал Салливан, но отказался приводить разведданные, подтверждающие его слова

Следует отметить, что в ходе того же брифинга помощник Байдена заявил уже обратное: «США не утверждают, что Россия приняла решение напасть на Украину. Я хочу быть кристален ясен. Мы не говорим, что решение принято, окончательное решение принято президентом Путиным».

Салливан также назвал некорректным сообщение телеканала PBS, который сообщил, что США пришли к заключению, что Путин принял решение вторгнуться на Украину, а соответствующие приказы уже поступили в войска.

Следует отметить, что 5 февраля агентство Bloomberg уже сообщало о вторжении России на Украину, за что позже извинилось.

Вашингтон, Иван Бабурин

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