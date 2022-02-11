Руководство США призывало своих граждан покинуть Украину в течение 24 часов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля, в ходе брифинга призывал находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, – сообщает РИА Новости.

«Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов», – заявил Салливан.

Кроме того, советник Байдена заявил: «Мы продолжаем сокращать число наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу вновь повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном: мы призываем всех американских граждан, которые остались на Украине, немедленно уезжать».

Следует отметить, что советник президента США по национальной безопасности, сообщил, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину для эвакуации американцев.

«Если вы остаетесь, вы берете на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет», – сказал Джейк Салливан.

Вашингтон, Иван Бабурин

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