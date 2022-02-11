Президент Туркмении решил дать дорогу молодым к управлению страной

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу, 11 февраля, в ходе внеочередного заседания Халк маслахаты (верхней палаты парламента) выразил намерение передать управление страной молодым руководителям, – сообщает государственное информагентство «Хроника Туркменистана».

На заседании Халк маслахаты, посвященном планам развития страны на следующие 30 лет, Бердымухамедов заявил: «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности».

Туркменский лидер напомнил собравшимся, что «вот уже 15 лет» он совмещает должности президента Туркмении, председателя кабинета министров, председателя Государственного совета безопасности, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами и председателя верхней палаты парламента страны.

При этом глава государства заверил, что намерен оставить за собой должность председателя Халк Маслахаты, где приложит «свой огромный жизненный и политический опыт».

Ашхабад, Иван Бабурин

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