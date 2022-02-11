Президент России переговорит по телефону с руководителями США и Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон планируют провести в субботу, 12 февраля, телефонный разговор, передает РИА Новости.

«Действительно, на завтра запланирован разговор с Макроном», – сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что так же, в субботу, 12 февраля, у Владимира Путина запланированы телефонные переговоры с президентом США Джо Байден по инициативе американской стороны.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», – сообщил Дмитрий Песков. Он уточнил, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».

Напомним, что в последний раз Путин и Байден говорили по телефону в конце 2021года. Кроме того, в начале декабря прошлого года у них прошли переговоры в формате видеоконференции.

Москва, Иван Бабурин

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