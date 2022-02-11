МИД РФ: «Англосаксам нужна война. Любой ценой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад распространяет дезинформацию для решения собственных проблем, что его «милитаризм и имперские амбиции» обслуживает «пропагандистская бригада» СМИ.



«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», – написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Захарова также заявила: «Провокации, дезинформация и угрозы» являются излюбленным способом западных стран решать собственные проблемы», а также, что «пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает».

Отметим, что в пятницу, 11 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в Киеве сообщило, что предполагаемое вторжение России на Украину может начаться 15 февраля. Немецкое издание Der Spiegel, в свою очередь, со ссылкой на источники среди дипломатов и военных, знакомых с ходом засекреченных брифингов США, написало о возможном начале военных действий 16 февраля.

Напомним, что на прошлой неделе Bloomberg якобы по ошибке сообщило об уже свершившемся нападении: на сайте издания был опубликован заголовок «Россия вторгается на Украину».

Следует отметить, что на сайте российского МИДа ранее были опубликованы примеры публикаций западных СМИ, «тиражирующих недостоверную информацию о России» и «раскручивающих тезис о якобы готовящемся вторжении» на Украину. Среди них оказались материалы Bloomberg, The Guardian, Bild, Mirror и других изданий.



В министерстве иностранных дел РФ заявили, что власти западных стран и зарубежные СМИ участвуют в сговоре и создают искусственную эскалацию вокруг Украины.

В материале, опубликованном на сайте МИД России, говорится: «Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах».



Москва, Иван Бабурин

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