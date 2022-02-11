Пекин назвал США «мастерами принуждения»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о применении Китаем в отношении Австралии экономических методов принуждения заявил, что никто не может претендовать на звание «мастеров принуждения» больше, чем Соединенные Штаты, – сообщает Синьхуа.

В ходе ежедневного брифинга Чжао Лицзянь назвал «хрестоматийным примером принудительной дипломатии», когда в 1994 году правительство США вынудило уйти в отставку военное правительство Гаити.

Также официальный представитель китайского МИДа напомнил, как в 2003 году дополнительные военные расходы в размере 30,3 млрд. долларов США были недвусмысленно причислены к затратам, понесенным на проведение «дипломатии принуждения».

«Правительство США сделало все возможное, чтобы помешать таким конкурентам, как Huawei из Китая, Alstom из Франции и Toshiba из Японии.Также американцы воспользовались тактикой принуждения, чтобы заставить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Samsung и другие компании предоставить свои данные о цепочке поставки чипов», – заявил официальный представитель МИД КНР и добавил: «Это ли не наглядные примеры экономических методов принуждения?»

Пекин, Иван Бабурин

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