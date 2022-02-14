Киев хочет в НАТО, но Германия Украину в Альянсе не ждет

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговров с канцлером Германии в понедельник, 14 февраля, заявил, что членство Украины в НАТО было бы гарантией безопасности и территориальной целостности страны, – сообщает РИА Новости.

Глава Украины, в частности, заявил: «Желание Украины относительно Евросоюза, относительно укрепления своих границ, относительно будущего Альянса, относительно наших амбиций вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание нашего государства, кроме того, что есть война на востоке, мы понимаем, что членства в НАТО мы бы хотели, и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности. Также это закреплено в законодательстве Украины, в Конституции Украины»

Со своей стороны канцлер ФРГ Олаф Шолц ответил Зеленскому, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Следует напомнить, что ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны». Однако, позже в МИД Украины заявили, что эти слова «вырваны из контекста».

Киев, Иван Бабурин

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