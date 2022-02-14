На пост главы Туркмении выдвинут сын действующего президента

Кандидатом в президенты Туркмении на предстоящих выборах выдвинут сын действующего главы Туркмении Сердар Бердымухамедов, – сообщает издание Salam News на своей странице в Instagram.

В сообщении говорится: «Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова».

Следует отметить, что внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта 2022 года. Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов 12 февраля. Ранее он заявил, что необходимо давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Как заявил в пятницу, 11 февраля, Бердымухамедов, спустя 15 лет правления он уступит президентское кресло, оставив за собой только должность председателя верхней палаты парламента. Действующий президент Туркмении подчеркнул, что главой государства должен стать человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности.

Душанбе, Иван Бабурин

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