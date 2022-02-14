Путин одобрил ответ МИД России на встречные предложения стран НАТО

Президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект ответов, подготовленный МИД России по встречным предложениям Запада относительно гарантий безопасности, – сообщает «РИА Новости», со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского президента сказал следующее: «Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам».

Официальный представитель президента РФ также сообщил, что сроки передачи российского ответа странам Запада пока неизвестны. На вопрос, будет ли опубликован ответ России после того, как текст будет финализирован, Песков заявил, что «президент примет соответствующее решение», – передает Интерфакс.



Напомним, что реакция России на предложения НАТО и США по гарантиям безопасности обсуждалась на прошедшей в понедельник, 14 февраля, встрече Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Отвечая на вопрос Путина, готов ли проект ответа на предложения Вашингтона и Брюсселя, глава российского МИДа сказал, что он сформулирован на десяти страницах. Также Лавров рассказал главе государства, что реакция Запада на российские предложения не удовлетворила МИД, но несмотря на это переговоры продолжатся.



Москва, Иван Бабурин

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