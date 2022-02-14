Мария Захарова обратилась с предложением к Bloomberg

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 14 февраля, попросила американское агентство Bloomberg уточнить сроки российского вторжения на Украину.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля «Россия нападет на Украину». Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз?»

Захарова также предупредила, что «осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву. А те, кто его использовал для пропаганды войны, – в крыс».

Напомним, что на прошлой неделе американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля, а десятью днями ранее агентство опубликовало заголовок с утверждением о российском «вторжении» на Украину.

Москва, Иван Бабурин

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