США перевозит посольство во Львов и уничтожает оборудование в Киеве

Уничтожить сетевую аппаратуру, компьютерные рабочие станции и телефоны в украинском посольстве в Киеве предписал госдепартамент США, – сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



Ранее в понедельник, 14 февраля, также сообщалось, что на фоне обострения геополитической ситуации госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Само посольство временно будет закрыто, а дипломаты переведены во Львов.

Как отмечает WSJ со ссылкой на внутреннюю переписку, в воскресенье,13 февраля, в США прибыли 56 сотрудников посольства, они привезли с собой секретные материалы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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