Руководство Венесуэлы узнало об аргентинских планах вторжения

Вице-президент Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо в понедельник, 14 февраля, потребовал от правительства Аргентины объяснить факты существования планов вторжения в Венесуэлу, опубликованные по итогам расследования журналиста Орасио Вербицкого, – сообщает издание Últimas Noticias.

Сообщается, что в ходе пресс-конференции Диосдадо Кабельо заявил: «Мы хотим говорить об информации, которая транслируется из Аргентины, где сообщается о подготовке вторжения на венесуэльскую территорию в ходе военной операции, подготовленной верховным военным командованием Аргентины. Мы требуем, чтобы были даны объяснения».

Кабельо также выразил сожаление по поводу того, что правительство Альберто Фернандеса не высказалось по поводу результатов расследования аргентинского журналиста Орасио Вербицкого, который опубликовал информацию о планах по подготовке вторжения в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что в СМИ были опубликованы результаты журналистского расследования Орасио Вербицкого, в которых говорилось, что армия Аргентины под руководством бывшего президента Маурисио Макри готовилась к вторжению в Венесуэлу в период с апреля по июль 2019 года.

Каракас, Иван Бабурин

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