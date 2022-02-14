Египет и Саудовская Аравия договорились противостоять исламскому экстремизму

Великий муфтий Египта Шауки Аллам и министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдул Латиф Аль-Ашейх в понедельник, 14 февраля, в Каире обсудили вопросы укрепления религиозного сотрудничества перед лицом экстремистской идеологии, – сообщает газета Arab News.

Как сообщил Аллам, стороны подписали соглашения о «противодействии экстремистской идеологии», исправлении «религиозных концепций, искаженных террористическими группами» и распространении «религиозной терпимости».

«Сотрудничество между Египтом и Саудовской Аравией является продуктом исторических братских отношений между двумя странами», – заявил Аллам на встрече с Аль-Ашейхом в столице Египта.

В свою очередь министр по делам ислама Саудовской Аравии подчеркнул, что «сотрудничество между исламскими институтами важно», и призвал мусульман объединиться перед лицом попыток «посеять недоверие» между мусульманами.

Каир, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»