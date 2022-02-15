В Кремле стартовали переговоры Путина и Шольца (ФОТО)

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Судя по видео со встречи, переговоры проходят за тем же длинным столом, что и встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Шольц, как и Макрон ранее, отказался сдавать ПЦР-тест российским врачам, подтвердил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Лидеры двух стран соблюдают социальное дистанцирование за шестиметровым столом.

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Один из основных вопросов, которые обсудят Путин и Шольц, – ситуация вокруг Украины. Накануне немецкий канцлер побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Безусловно, сегодня значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе, связанной с безопасностью и дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу. В том числе и в связи с событиями вокруг Украины», – сказал Путин на встрече с Шольцем.

Российский президент назвал Германию одним из приоритетных партнеров России. «Очень рад встретиться с вами, познакомиться и принять вас в Москве», – сказал Путин, обращаясь к немецкому канцлеру. Глава российского государства отметил, что ему было бы интересно услышать, как Шольц оценивает события в мире.

Путин также заявил, что энергетика является одним из приоритетных направлений сотрудничества двух стран, подчеркнув, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов. Как отметил российский президент, Россия на протяжении десятилетий не допустила ни одного сбоя в поставках. «Всё делается на рыночных покрытиях. Нет никаких вопросов и сомнений», – подчеркнул Путин.

Это первая встреча лидеров РФ и ФРГ. Шольц перед переговорами с Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»