Евросоюз резко осудил решение Госдумы по признанию ЛДНР

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Евросоюз вторник, 15 февраля, заявил, что ЕС решительно осуждает решение Госдумы РФ по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам, – сообщают СМИ.

На своей странице в Twitter Боррель написал следующее: «ЕС решительно осуждает решение российской Госдумы по обращению к президенту Путину о признании неподконтрольных правительству регионов Украины – Донецкой и Луганской областей, в качестве независимых образований. Признание республик стало бы явным нарушением Минских соглашений».

Напомним, что ранее во вторник день Государственная Дума РФ проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятое депутатами постановление будет незамедлительно направлено главе государства.

Между тем, во второй половине дня во вторник, 15 февраля, офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Антон Микужис сообщил журналистам, что Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца, застреленного украинским снайпером, – сообщают РИА Новости.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», – заявил Микужис.

Брюссель, Иван Бабурин

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