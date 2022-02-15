Китай назвал грабежом заморозку активов Афганистана Соединенными Штатами

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник, 15 февраля, заявил, что заморозка активов ЦБ Афганистана США без согласия афганского народа равносильна грабежу, – сообщает Синьхуа.

«Это ничем не отличается от поведения грабителей», – заявил официальный представитель МИД КНР сегодня на брифинге, комментируя подписанный президентом США Джозефом Байденом указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана в размере 7 млрд. долларов США. Также Ван Вэньбинь призвал американскую сторону отменить решение о блокировке активов.

Китайский дипломат заявил следующее: «США должны разморозить афганские активы, в кратчайшие сроки снять с Афганистана односторонние санкции и взять на себя должную ответственность по смягчению гуманитарного кризиса в стране».

«Без согласия афганского народа США своевольно распоряжаются принадлежащими афганскому народу активами и даже присваивают их себе. Этот свежий пример в очередной раз показал, что основанный на правилах порядок, за который ратуют Соединенные Штаты, необходим не для защиты слабых и отстаивания справедливости, а для сохранения собственной гегемонии», – сказал китайский дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР считает, что американская сторона, являясь виновником кризиса в Афганистане не должна усугублять страдания афганского народа.

Пекин, Иван Бабурин

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