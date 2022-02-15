Шойгу встретился с президентом Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 15 февраля, в Сирии встретился с президентом страны Башаром Асадом по поручению Владимира Путина, – сообщили в российском минобороны.

В ведомстве сказали: «По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом».

Сообщается, что Сергей Шойгу проинформировал президента Асада о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях ВМФ России. В ходе встречи также «были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от запретительных санкций США и западных стран», – сообщили в минобороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Сирию также проверил объекты инфраструктуры российской авиабазы в Хмеймиме и возложил венок к бюстам Героев России, погибших при выполнении задач в САР.

В пресс-службе министерства обороны также рассказали, что на взлетной полосе Сергей Шойгу пообщался с российскими летчиками дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков Миг-31К, прибывшими 15 февраля на авиабазу с территории России для участия в учении ВМФ России».

Дамаск, Иван Бабурин

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