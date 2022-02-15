Ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности будет предан гласности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 15 февраля, сообщила, что ответ России в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности будет обнародован.

Захарова на своем Telegram-канале оставила видеосообщение, в котором говорится: «Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности...».

Также Захарова заявила, что МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении РФ на Украину.

«Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца», – прокомментировала заявление Трасс официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала «highly likely», (весьма вероятным) «вторжение» России на Украину, несмотря на то, что было официально объявлено, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.

Москва, Иван Бабурин

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