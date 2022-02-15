Макрон просит Путина не признавать ЛДНР

С призывом отказаться от идеи признания Донецкой и Луганской народных республик обратился Эммануэль Макрон к президенту России Владимиру Путину, – сообщили Елисейском дворце.

«Мы просим не выполнять просьбу Думы», – цитирует представителя администрации президента Франции телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ во вторник, 15 февраля, проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Со своей стороны, российский лидер заявил, что Москва исходит из того, чтобы сделать все для решения проблем Донбасса, но прежде всего при помощи Минских договоренностей. При этом, Путин выразил надежду на то, что «европейские партнеры окажут влияние на Украину» в выполнении данных соглашений.

Следует отметить, что происходящее в Донбассе Путин назвал геноцидом.

Париж, Иван Бабурин

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